Ростовский КДЦ "Здоровье" закупит расходные материалы на 14 миллионов рублей

В Ростове КДЦ "Здоровье" закупит расходные материалы на 14 миллионов рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове клинико-диагностический центр "Здоровье" принял решение решение закупить большое количество расходных материалов. На это руководство медицинского учреждения запланировало выделить ровно 14 миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Все желающие могут подать заявку на участие в конкурсе до 29 сентября. После определения поставщика с ним будет заключен контракт, согласно которому, он должен будет доставить в медицинское учреждение шприцы, иглы, канюли и другие аналогичные инструменты.

- Поставка товара осуществляется партиями, на основании заявок заказчика. Срок поставки товара не позднее пяти дней с момента поступления поставщику заявки заказчика. Период поставок товара: с даты подписания контракта по 25 декабря 2022 года, - говорится в тексте документа.

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В общей сложности работы будут вестись два полных месяца.