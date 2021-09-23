Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 23 сентября: донскую столицу сковали восьмибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 23 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в восемь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Максима Горького, Красноармейской, Варфоломееева, Пушкинской, Социалистической, Текучева, Курской, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Нансена, Шеболдаева, Ларина, проспектах Михаила Нагибина, Соколова, Чехова, Кировском, Богатяновском Спуске, Театральном, Крепостном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Доватора, Еременко, Портовая, Всесоюзная, МОПРа, Международная, Интернациональная, Мадояна, Тружеников, 1-я Краснодарская, 2-я Краснодаская, проспекте Коммунистическом, Спартаковская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Нариманова, Штахановского, Волкова, Фурмановская, переулку Оренбургскому, Бориславскому и Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Щербакова, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советтов, 1-й Конной Армии, Панфиловцев, Курчатова, Пановой, Зеленодольская, Селиванова, 14-я Линия, Мясникова, Менжинского, Белорусская, Казахская, переулку Сальскому, Мезенскому, Клязьминскому. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 сентября: пробки в городе оценены в шесть баллов.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 22 сентября 2021.