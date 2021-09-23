В донской столице запретят остановку транспорта в переулке Соборном

В Ростове запретят остановку в переулке Соборном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице с середины октября будет запрещена стоянка автомобилей в переулке Соборном. Ограничения вступят в силу уже с 16 октября. Об этом сообщили в городской администрации.

Власти приняли решение запретить в этом месте остановку и стоянку транспорта. По их мнению, это позволит повысить пропускную способность.

Запрет будет касаться переулка Соборного от улицы Народного Ополчения до улицы Лермонтовской и от улицы Тельмана до улицы Максима Горького. Речь идет о восточной стороне дорог.

Также ограничение будет действовать в переулке Малый от переулка Газетного до переулка Семашко.

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