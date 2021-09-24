Василий Голубев признал «недостаточной» работу районов и городов по нацпроектам

Глава региона поручил управлению МВД проверить, как тратят выделенные деньги. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области Василий Голубев признал «недостаточной» работу нескольких городов и районов по выполнению задач в рамках нацпроектов. Такое определение указано в сентябрьском постановлении регионального правительства.

Так, губернатор остался недоволен ситуацией в Донецке, Таганроге, Ростове, Зимовниковском, Каменском, Красносулинском, Миллеровском, Азовском и Кашарском районах. Речь идет о проектах «Жилье и городская среда», «Демография», «Культура», а также «Безопасные и качественные автодороги».

Василий Голубев рекомендовал ведомствам «продолжить работу по предупреждению и выявлению» нарушений в этой сфере. Также глава региона поручил управлению МВД проверить, как тратят в территориях выделенные бюджетные деньги. О результатах правоохранители должны доложить до 1 февраля 2022 года.

Ранее губернатор заявил, что чиновники в МинЖКХ Ростовской области «забюрократились» и не в полную силу занимаются нацпроектами на местах.

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