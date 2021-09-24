Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 24 сентября: загруженность на дорогах составляет шесть баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 24 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Максима Горького, Красноармейской, Варфоломееева, Текучева, Мечникова, Курской, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Цезаря Куникова, Ларина, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Театральном, Крепостном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Доватора, Еременко, Портовая, Всесоюзная, МОПРа, Международная, Интернациональная, Мадояна, Тружеников, Спартаковская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Добровольского, Нариманова,, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Менжинского. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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