В Ростове стала известна причина массовой гибели уток в Темернике

В Ростове выяснилась причина массовой гибели уток в Темернике Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице выяснили причину массовой гибели уток в реке Темерник. Ее озвучило региональное министерство природы активистам движения "Зеленый Союз" в ответ на их запрос.

Напомним, что птицы стали умирать целыми стаями еще в августе. Тогда ростовчане неоднократно сообщали, что в Темерник сбрасывали неизвестные вещества. Но после проведенной проверки Минприроды опроверг причастность сточных вод к массовой гибели птиц.

Позже в Южном научном центре Российской академии наук заявили, что такая массовая гибель уток возможна при органическом или неорганическом загрязнении реки. Эксперты областной станции по борьбе с болезнями животных взяли пробу биоматериала уток, но следов птичьего гриппа обнаружено не было.

Специалисты также выявили, что единственным источником загрязнения Темерника являются стоковые воды. Специалисты предположили, что утки могли быть отравлены тяжелыми металлами.

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