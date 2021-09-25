Дикий "подкидыш" испортил нервы и интерьер Сергея Жигунова

Сергей Жигунов гуляет с тигренком. Фото: аккаунт Сергея Жигунова в Инстаграм

Уроженец донской столицы известный актер Сергей Жигунов временно стал "папой" тигренка. Об этом он рассказал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Актер выложил эффектное фото, на котором запечатлено, как он в элегантной кожаной куртке выгуливает на поводке маленького тигренка. Юный хищник удобно устроился на зеленой траве и, казалось, наслаждался жизнью, а вот у самого Сергея Жигунова лицо на снимке было явно напряженным - шутка ли, находиться под постоянным прицелом хищника, хоть и маленького.

- Мой однополчанин Запашный подкинул мне на 2-3 месяца тигра. Тигр подрал диван и поссорился со Степой. Решили отдать его маме. Мама пока не знает, но, надеюсь, обрадуется, - написал под снимком актер.

Но подписчики Жигунова выразили сомнения в том, что мама артиста будет рада подобному соседству.

Актер с питомцем. Фото: аккаунт Сергея Жигунова в Инстаграм

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