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Происшествия25 сентября 2021 10:00

Грабитель-рецидивист оставил двух ростовчанок без телефона и золотой цепочки

Общая сумма похищенного составила 24 тысячи рублей
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове полицейским удалось раскрыть грабеж

В Ростове полицейским удалось раскрыть грабеж

Фото: Тимур ХАНОВ

В донской столице две местные жительницы стали жертвами уличного мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Одна из ростовчанок обратилась в полицию и сообщила, что они гуляли с подругой в центре города и внезапно к ним подошел мужчина и выхватил у заявительницы из рук сотовый телефон и поспешил скрыться с места происшествия. Они с подругой попытались догнать его, но когда злоумышленник заметил погоню, то он решил не терять времени сорвал с шеи второй ростовчанки золотую цепочку, а затем убежал. Общая сумма похищенного составила 24 тысячи рублей.

Сотрудникам полиции по горячим следам удалось задержать 29-летнего ростовчанина, который ранее уже был судим за грабеж.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в тексте сообщения.

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Злоумышленник получил два года колонии общего режима.