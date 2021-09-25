Еще 480 зараженных ковидом выявили в Ростовской области

Коронавирус подтвердился еще у 480 дончан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе снова возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За минувшие сутки смертельно опасное заболевание было выявлено у 480 местных жителей. Таким образом, общее количество зараженных достигло 136 193 дончан.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3241. Коэффициент распространения инфекции - 1, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 42 пациента. Все ни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и за их жизни изо дня в день борются врачи. Но, к сожалению, спасти удается не всех. За вчерашний день от коронавируса скончались еще 27 человек. Соответственно, общее количество летальных исходов среди дончан увеличилось до 6 669.

Но важно отметить, что победить опасную болезнь удается гораздо большему числу людей. Так за минувшие сутки выздороветь удалось 448 пациентам. А в общей сложности излечиться смогли 118 066 заболевших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 25 сентября 2021: количество зараженных возросло на 478 человек.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону 25 сентября 2021 года.