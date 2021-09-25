В Ростове потратят почти 100 миллионов на закупку елей

В Ростове высадят ели в восьми районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице запланировали купить ели для высадки. На их закупку планируется потратить 99,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен городским департаментом жилищно-коммунального хозяйства. Как только определится подрядчик, ему предстоит заняться высадкой деревьев в восьми районах города.

Всего на улицах Ростова должны будут появиться более двух тысяч елей. Их высота будет начинаться от 1,8 метра. Кроме того, победитель тендера будет следить за состоянием деревьев до конца 2023 года.

Все работы по высадке, согласно опубликованной документации, должны быть проведены до конца 2021 года.

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