"Таня, ты умеешь готовить?": "Мисс Россия" поразила поклонников своими кулинарными способностями

Татьяна Котова поразила подписчиков своими кулинарными способностями. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова шокировала своих подписчиков своими кулинарными способностями. На днях девушка опубликовала в сторис в своем аккаунте в Инстаграм рецепт грибного супа, что вызвало удивленные высказывания ее поклонников. "Мисс Россия" призналась, что на самом деле она очень любит готовить и делает это с большим желанием.

- А что собственно неожиданного? Я такой же обычный человек, как и все и у меня есть все нужные мне бытовые навыки. Другой вопрос, что когда ты работаешь «в три смены»: творчество, бизнесы, производство, то конечно такие вещи, как уборка и приготовление еды стараешься делегировать или заказывать уже готовое. Но я очень люблю готовить и делаю это достаточно часто и потому что хочу! - написала Татьяна Котова.

Свое высказывание девушка сопроводила эффектным фото в черном коротеньком платье с розовыми узорами. Томным взглядом девушка смотрела в кадр, а одну руку запустила волосы, чтобы придать им красивый объем.

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