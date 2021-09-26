На ремонт трассы Ростов-на-Дону - Ставрополь потратят почти 37 миллионов рублей

В регионе отремонтируют участок трассы "Ростов-на-Дону - Ставрополь" Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти донского края приняли решение выделить деньги на ремонт трассы, которая свяжет Ростов-на-Дону и Ставрополь. На эти нужды планируется направить около 37 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен министерством транспорта Ростовской области. В настоящее время идет рассмотрение поданных в рамках тендера заявок. Как только с поставщиком услуги будет заключен контракт, он сможет приступать к выполнению работ. Они пока будут идти только на территории Зерноградского района.

Полное окончание работ запланировано на 15 ноября, но есть возможность закончить строительство и досрочно.

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