В Ростове доходный дом Сариевых отремонтирует новый собственник

В Ростове будет капитально отремонтирован Доходный дом Сариевых. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице идет активная работа по сохранению объектов культурного наследия. Для городских властей крайне важно, чтобы город сохранил свой неповторимый облик. Об этом написал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Сейчас был сделан очередной шаг в этом направлении. После долгих торгов был заключен договор купли-продажи «Доходного дома Г.П. Емельянова 1914 г., арх. А.Ф. Нидермейер» или как его называют ростовчане Доходного дома Сариевых. У здания теперь появился собственник. Он приобрел его всего за 10 тысяч рублей, но теперь здесь предстоит сделать капитальный ремонт как внутри, так и снаружи.

- По условиям договора собственник обязан провести обследование конструкций объекта, разработку научно-проектной документации, выполнить работы по усилению конструкций здания, а также ремонт и реставрацию внутренних помещений и фасадов. Все работы должны быть завершены до 17 мая 2024 года, - отметил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер уточнил, что цель такого вида торгов – привлечь инвесторов к реконструкции архитектурных памятников. Все работы по приведению в порядок Доходного дома Сариевых будут контролироваться городской администрацией.

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Изначально он был выставлен на продажу всего за один рубль.