Таганрожцам объяснили как пользоваться валидаторами в новых трамваях

В Таганроге горожанами рассказали, как оплачивать картами проезд в новом трамвае Фото: Соцсети

Жители Таганрога стали постепенно осваивать систему безналичной оплаты проезда в новых трамваях. Больше всего местных жителей волновал вопрос о том, как можно подтвердить оплату картой. Об этом подробно рассказали в сообществе «Таганрогский трамвай».

В первую очередь, как и везде, надо приложить карту к валидатору, затем система автоматически формирует электронный документ и отправляет его в базу данных. Когда пассажир оплачивает проезд картами или телефоном, на экране терминала отображается информация о том, оплачена ли поездка. Электронный билет также появляется в приложении на телефоне.

Через это же приложение также можно узнать баланс, проверить историю поездок, уточнить время прихода трамвая, пополнить и купить проездной документ, оплатить проезд со смартфона. Это приложение можно скачать при помощи наклейки c QR-кодом в салонах трамваев. просто наведите на него свой смартфон.

Что касается льготных карт, они появятся немного позже. Пока ожидается их производство, лучше всего платить наличным через автоматическую кассу или кондуктора.

- При этом кондуктору или контролеру пассажир должен предъявить подтверждающий льготу документ, - пояснили в сообществе.

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