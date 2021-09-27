Отключение света в Ростове-на-Дону 27 сентября 2021 года: сотням горожан предстоит остаться без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 27 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 27 сентября, с 9 до 16 часов обесточат ул. Городская 2-10, 1-11; ул. Джапаридзе 19-39, 12-18; ул. Смотровая 27-63, 24-50; ул. Окраинная 6-18, 7-21; ул. Пирамидная 35-79, 32-72; ул. Мечникова 22-42, 21-29; ул. Культурная 69-85, 76-90; ул. 8-го Марта 21-28, 1; ул. Передовая 2-26, 1-25; пер. Хабаровский 97-103, 84-96; ул. К Либкнехта 80-89, 82-110; ул. Курганная 40-106, 25-133; ул. Города Волос 119; ул. Красноармейская 133/117.

С 9 до 17 часов свет отключат на ул. Миронова 4А, 12/4,12/6, 12/7, 12/8; ул. 3-я Левая 1-41, 2-40; ул. 5-я улица 1-9; ул. Красноаксайская 28-32; ул. Балашовская 1-7, 2-8; пер. Вагонный 2-12, 3-19; ул. Вагулевского 20-74, 31-93; ул. Лензаводская 5-9; пер. Солдатский 1-7, 2-8; ул. Трудящихся 46-48, 64-66, 47-49; ул. Чебанова 4-12, 1-15.

С 9 до 18 часов электричества не будет на ул. Варфоломеева 137-169.

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