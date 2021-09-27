Киномарафон выходного дня затеяла "Мисс Россия" Татьяна Котова

Котова попросила подписчиков поделиться интересными фильмами. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова решила устроить свой личный киномарафон выходного дня. Для организации этого "мероприятия" девушка обратилась за помощью к своим подписчикам. "Мисс Россия" попросила порекомендовать ей фильмы для просмотра в дождливый воскресный день. С просьбой к своим поклонникам она обратилась при помощи нового поста, опубликованного в ее аккаунте в социальной сети Инстаграм.

Обращение Татьяна Котова сопроводила ярким и эффектным фото. На снимке она предстала перед своими почитателями в ярко-красном костюме, который состоял из рубашки завязывающейся на животе и юбки-миди.

- Поделитесь своими фильмами, к которым хочется вернуться и пересмотреть или что произвело впечатление из последних новых ? А то это дождливое воскресенье так и просится на киномарафон, - написала Котова.

Многие из подписчиков красотки не вчитались в ее просьбу, а оценили лишь превосходную внешность и осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто действительно посоветовали интересные кинокартины.

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