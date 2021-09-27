Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 сентября: в городе семибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Максима Горького, Красноармейской, Варфоломееева, Текучева, Мечникова, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Шеболдаева, Немировича-Данченко, Пушкинской, переулках Соборном и Семашко, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Кировском, Театральном, Крепостном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Доватора, Еременко, Всесоюзная, МОПРа, Спартаковская, Интернациональная, Мадояна, Тружеников, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Особенная, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Нариманова, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, Пановой, 1-я Майская, Менжинского, переулкам Сальский и Мезенский. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 24 сентября: загруженность на дорогах составляет шесть баллов.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 24 сентября 2021.