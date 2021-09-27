Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Ростове

В Ростове открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице начали свою работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сделать спасительную прививку от гриппа ростовчане смогут в торговых центрах и больницах. Все пункты работают как по записи, так и в порядке живой очереди. Власти назвали следующие пункты:

1. ТЦ "Золотой Вавилон" (Малиновского, 25), ежедневно с 10:00 до 18:00;

2. Здание ГБ №20 (пр-кт. Коммунистический, 39), круглосуточно;

3. Галерея "Астор" (пр-т Буденовский 49/97), среда с 14:00 до 19:00 (работу пункта обеспечивает Гп-1) вт, чт, сб 12.00 -18.00 (работу пункта обеспечивает ГП-7);

4. ТК «Южный» (проспект 40- лет Победы 101), пн-вс с 09:00-16:00;

5. «МЕГАМАГ» (Пойменная 1), с 10.30 -19.30 без выходных;

6. ТЦ «Горизонт» (Нагибина 32/2), ежедневно с 10:00 до 20:00;

7. ТЦ «Сити Галерея» (Пр-т Нагибина 30), будни с 14.00 -18.00, сб-вс с 10:00-14.00;

8. МБУЗ ГБСМП (ул. Бодрая 88), будни с 9.00-15:00;

9. Мобильный пункт перед входом в «Окей» (пр. Комарова, 24А), понедельник-среда

10:00-15:00;

10. ГБ-8 (Красноармейская 19, (приемное отделение)), ежедневно с 15:00 до 07:00.

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