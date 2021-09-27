В Ростове благоустроят улицу Сержантова. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице власти запланировали благоустроить улицу Сержантова в Первомайском районе. Работы будут проводиться в 2022 году. В настоящее время в городской администрации занимаются разработкой проектной документации. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

- Нам предстоит многое сделать: очистить фасады зданий от наружной рекламы, выполнить озеленение, в том числе привести в порядок существующие деревья и посадить новые, решить вопрос со стихийными парковками и обеспечением безопасности жителей, особенно в тёмное время суток. Также улица должна стать доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья, - написал Алексей Логвиненко.

На Сержантова появятся места для отдыха, также тут установят новое освещение, на газонах высадят платаны, поставят новые классические скамьи, урны и уличные кресла. Приятную атмосферу создадут консольные вывески булочных и кафе. Заезд машин будет ограничен, для этого по улице выставят цветочные вазоны и тротуарные столбики. Кроме того, здесь будет организован шахматный клуб.

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В будущем освободившуюся территорию планируют благоустроить, уже завтра должны высадить молодые деревья и кустарники.