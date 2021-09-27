В Таганроге начали ремонт в переулке Смирновском

В Таганроге ведутся дорожные работы в переулке Смирновском. Фото: МКУ "Благоустройство"

В Таганроге в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!» начались ремонтные работы на тротуаре в переулке Смирновском. Дорожники работают на участке от переулка Лагерный до улицы Ломакина.

В МКУ «Благоустройство» сообщили, что подрядчики сейчас устанавливают бордюры. В настоящее время уже готово 10% от плана. Полное завершение работ планируется к 25 октября 2021 года.

Кроме того, идут работы на улице Кленовой, 19. Они ведутся также в рамках этого проекта. На участке подрядчики устанавливают бортовые камни и укрепляют их цементным раствором. Также они приступили к работам по обустройству спортивной площадки.

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Работы будут идти в 2022 году.