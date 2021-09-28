Отключение света в Ростове-на-Дону 28 сентября 2021 года: горожанам предстоит остаться без света на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 27 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 28 сентября, с 9 до 16 часов электричество отключат на ул. Города Волос 119; ул. Красноармейская 133/117; ул. Малюгиной 220/84, 232, 236; просп. Кировский 79/236; пер. Университетский 78Г, 84.

С 9 до 17 часов обесточат пер. Днепровский 115/1, 118, 120Д; ул. 2-я Краснодарская 70-78, 70/1, 78/3, 76/1, 78/1, 78/2, 70/2; просп. Коммунистический 21/4, 23/4; ул. Миронова 4А, 4Б, 12-14,12/4 12/6, 12/7, 12/8, 12Г; ул. Думенко 13Е; ул. Лелюшенко 6/12.

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