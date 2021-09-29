Отключение света в Ростове-на-Дону 29 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города предстоит остаться без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 28 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 29 сентября, с 9 до 17 часов свет отключат в с/т «Садовод»; ул. Прогрессивная 1-9, 7/1, 20; ул. Поэтичная 23; ул. 2-я Краснодарская 68, 123; ул. 1-я Краснодарская 61; просп. Коммунистический 19, 19/1, 21, 21/1, 21/2; ВЛ в сторону СТ «Красный Садовод»;ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-я улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104; ул. Кадровая 35-71, 34-92; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Паровозный 17-37, 16-26; пер. Поворотный 15-19, 18-22; ул. Ленина 66, 68, 68А, 70, 70/1, 72, 74, 84; ул. Новаторов 26Б, 28Б, 28В, 30/1; ул. Врубовая 1А, 2/1, 4.

С 10 до 12 часов обесточат просп. Стачки 42/1, 30/34, 46, 32-86; ул. Мопра 42, 29, 32, 21-27; ул. Тренева 20-28, 3А; ул. Рабочая площадь 19.

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