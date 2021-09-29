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Общество29 сентября 2021 7:00

"Финита ля барбекю": "Мисс Россия" предостерегла подписчиков от обжорства

Кроме того, Татьяна Котова посоветовала не прятать тело под объемными толстовками
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Ростовчанка Татьяна Котова показала подписчикам новый образ. Фото аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова показала подписчикам новый образ. Фото аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова посетовала о том, что долгожданное "бабье" лето так и не пришло. Об этом девушка написала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

"Мисс Россия" предстала перед своими подписчики в новом образе. Несмотря на ощутимое похолодание, девушка сфотографировалась в саду с желтеющими кустами в очень открытом белоснежном платье с рукавами-фонариками. На талии у Татьяны был широкий ремень, который великолепно подчеркивал ее точеную фигурку. Одну руку Котова поставила на бедро, а вторую запустила в изящные локоны, лежащие на левом плече. В ушах звезды красовались элегантные сережки, украшенные белыми перьями.

- 3 сентября давно прошло, костры потухли, шашлыки съедены, летние вещи убраны, бабье лето так и не пришло… Финита ля барбекю! Но это не повод кутать в толстовки собственное тело и закидывать в себя булки для поднятия настроения. Будем держать себя в форме и помнить, что лето снова придёт, - написала в тексте под фото Татьяна Котова.

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