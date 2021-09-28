Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 сентября: в городе образовались шестибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Максима Горького, Красноармейской, Варфоломееева, Текучева, Мечникова, Стадионной, Нансена, Цезаря Куникова, Пушкинской, переулке Соборном, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Крепостном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Доватора, Всесоюзная, МОПРа, Международная, Спартаковская, Интернациональная, Мадояна, Тружеников, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Обсерваторная, Бодрая, Волкова, Штахановского, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Виталия Ходоша, Алябьева, Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, Казахская, 14-я Линия, 1-я Майская, Мясникова, переулкам Сальский и Мезенский. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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