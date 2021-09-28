В Таганроге ожидаются массовые отключения света

В Таганроге ожидаются масштабные отключения света Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге местных жителей ожидают массовые отключения электричества. Об этом сообщили в компании ПАО «Россети Юг».

В среду, 29 сентября, с 9 до 17 часов электричество отключат на улицах Н. Сафонова, Энергетической, 2-й Энергетической, Н. Панфилова, Ново-Ватутина, К. Либкнехта, Пролетарской, Свободы, Суворова, М. Росковой, Нахимова, О. Кошевого, Р. Люксембург (к 15-му переулку).

Без света останутся жители переулков Гвардейского, Миусского (к ул. Р. Люксембург), 1-го и 2-го Первомайских, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го переулков.

Электроэнергии не будет в переулке Безымянном 1А-10А, 23А-27А; на улицах Транспортной 33 и 38; Суворова 100 и 100Б, Свободы.

А также из-за ремонтных работ с 9 до 17 часов обесточат дома № 202В, 265, 265А, 265Б, 265В, 265Г, 265Д на улице Сергея Шило и № 22, 23-1, 23-2, 23-А на улице Сызранова.

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