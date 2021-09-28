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Общество28 сентября 2021 19:30

Василий Голубев потребовал от глав муниципалитетов предложения по ускорению темпов вакцинации

Губернатор отметил, что контроль за вакцинацией необходимо вести ежедневно
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Губернатор призвал увеличить темпы вакцинации в регионе

Губернатор призвал увеличить темпы вакцинации в регионе

Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев оказался разочарован нынешними темпами вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на заседании штаба по борьбе с опасным вирусом.

Глава региона подчеркнул, что на сегодняшний день есть единственный путь остановить распространение смертельно опасной инфекции - это массовая вакцинация. Главы муниципалитетов должны регулярно контролировать ход прививочной кампании.

Глава региона поручил своему заместителю представить предложения по ускорению темпов вакцинации на Дону.

- Необходимо разработать новые формы привлечения жителей к прививочной кампании. Надо доносить людям информацию о важности вакцинации различными способами, вновь напоминать, что привитый человек переносит это заболевание в более легкой форме. Вакцина поступает в Ростовскую область динамично и регулярно, - отметил губернатор.

Василий Голубев обратился к представителям муниципалитетов и предупредил их о том, что контроль должен осуществляться ежедневно.

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Сделать прививку можно в торговых центрах и больницах.