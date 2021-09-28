В Ростовской области обнаружились две группы мошенников, продававшие "липовые" сертификаты о вакцинации

В Ростове обнаружили две банды мошенников, торгующие сертификатами о вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области правоохранители выявили две группы мошенников, которые занимались продажей поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против ковида. Об этом сообщил главе региона замгубернатора Михаил Корнеев на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- В сентябре ГУ МВД по Ростовской области изобличены две группы мошенников, которые собирали деньги за фиктивные прививки и за выдачу липовых сертификатов о прививках. В эту преступную схему входили и медицинские работники, вносившие в базу данных ложную информацию за деньги, - отметил Корнеев.

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Губернатор отметил, что контроль за вакцинацией необходимо вести ежедневно.