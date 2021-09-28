В Ростове инспектор ГИБДД заплатил штраф в 1,3 миллиона рублей

В Ростове инспектора ГИБДД оштрафовали за полученную взятку Фото: Артем ЛЕНЦ

В донской столице инспектор ГИБДД вынужден был заплатить штраф за полученную от нетрезвого автомобилиста взятку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Такое решение было принято Октябрьским районным судом города Ростова-на-Дону. Ростовский инспектор ГИБДД 27 марта остановил на дороге подозрительно движущийся легковой автомобиль. Он выяснил, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Сотрудник ГИБДД предложил ему избежать административной ответственности, но за это потребовал взятку в 25 тысяч рублей, позже он снизил свои запросы до 20 тысяч рублей.

Инспектор свою вину в суде полностью признал. Суд приговорил его к штрафу в 1,3 миллиона рублей в доход от государства. Кроме того, теперь он лишен права занимать должности в правоохранительных органах РФ на ближайшие три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону майор полиции в ресторане получил взятку от сотрудника службы безопасности больницы.

И был задержан силовиками.