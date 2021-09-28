В донской столице осудили председателя ТСЖ за смерть ребенка

В Ростове осудили председателя одного из местных ТСЖ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице вынесли приговор председателю правления одного из местных ТСЖ. Правоохранители выяснили, что из-за его халатной работы погиб ребенок. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В ходе следствия выяснилось, что с 2016 по 2020 годы фонарные столбы на детской площадке были в неисправном состоянии. Но никаких мер для устранения этого председатель ТСЖ принимать не стал. А в июле 2020 года маленький ребенок прикоснулся к одному из столбов и получил мощный удар током, от которого скончался прямо на месте происшествия.

- По данному факту завели уголовное дело, а решение принял Октябрьский районный суд. Обвиняемого приговорили к 2,5 года ограничения свободы, - говорится в тексте сообщения.

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