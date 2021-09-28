Губернатор пригрозил ужесточением антиковидных мер ростовским магазинам и ресторанам

Губернатор пригрозил новыми антиковидными запретами предпринимателям Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пригрозил ужесточением антиковидных мер предприятиям потребительского рынка. Об своих намерениях глава региона заседании на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что многие рестораны и магазины Ростова не соблюдают требования Роспотребнадзора.

- Если это предприятие, учреждение, торговая точка является рассадником ковида, рост количества заболевших оттуда, если они системно не выполняют эти требования, надо принимать более жесткие меры - вплоть до остановки или приостановки деятельности этих организаций, - высказал свою точку зрения Василий Голубев.

Напомним, что когда ограничения были введены в августе, бизнесмены толпами обращались в правительство с просьбой открыться. Тогда Василий Голубев пошел навстречу предпринимателям.

- Обещали: мы все сделаем, мы будем антиковидным рестораном, антиковидным магазином, помогите, мы бизнес теряем. Слушайте, если вы не хотите бизнес терять, выполняйте все требования, которые положено исполнять. А то у нас сегодня загруженность коек ковидных госпиталей запредельная - 90%, - сообщил губернатор.

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Об этом доложил замгубернатора Михаил Корнеев.