Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 29 сентября: пробками в семь баллов скован город

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 29 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Максима Горького, Красноармейской, Варфоломееева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Шеболдаева, Немировича-Данченко, Пушкинской, переулке Семашко, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Чехова, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Крепостном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Спартаковская, Интернациональная, Мадояна, Зорге, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, Волкова, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Страны Советов, Щаденко, 14-я Линия, Ченцова, Мясникова, переулке Беломорском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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