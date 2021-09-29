Четырехзвездочная гостиница появится рядом с ТРЦ "Горизонт"

В Ростове появится новый четырехзвездочный отель
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице рядом с ТРЦ "Горизонт" откроется новая гостиница "Radisson Hotel Gorizont". Она будет четырехзвездочной.
В новом отеле будет 169 номеров. На его строительство планируется направить около 1,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила на городском заседании по инвестициям генеральный директор ООО «Майс Архитектор» Татьяна Быкадорова.
- В отеле будут номера шести категорий. Все они будут выполнены в скандинавском лаконичном стиле с использование природных материалов. Отель предназначен для делового туризма, - сообщила Татьяна Быкадорова.
Сейчас уже ведутся завершающие работы. Отель планируется открыть в октябре нынешнего года.
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