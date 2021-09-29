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Общество29 сентября 2021 21:30

Четырехзвездочная гостиница появится рядом с ТРЦ "Горизонт"

В отеле будет 169 номеров
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове появится новый четырехзвездочный отель

В Ростове появится новый четырехзвездочный отель

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице рядом с ТРЦ "Горизонт" откроется новая гостиница "Radisson Hotel Gorizont". Она будет четырехзвездочной.

В новом отеле будет 169 номеров. На его строительство планируется направить около 1,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила на городском заседании по инвестициям генеральный директор ООО «Майс Архитектор» Татьяна Быкадорова.

- В отеле будут номера шести категорий. Все они будут выполнены в скандинавском лаконичном стиле с использование природных материалов. Отель предназначен для делового туризма, - сообщила Татьяна Быкадорова.

Сейчас уже ведутся завершающие работы. Отель планируется открыть в октябре нынешнего года.

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Гостиницу должны были построить к ЧМ-2018, однако сроки сдачи объекта оказались сорваны из-за финансовых проблем.