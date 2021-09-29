Четырехзвездочная гостиница появится рядом с ТРЦ "Горизонт"

В Ростове появится новый четырехзвездочный отель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице рядом с ТРЦ "Горизонт" откроется новая гостиница "Radisson Hotel Gorizont". Она будет четырехзвездочной.

В новом отеле будет 169 номеров. На его строительство планируется направить около 1,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила на городском заседании по инвестициям генеральный директор ООО «Майс Архитектор» Татьяна Быкадорова.

- В отеле будут номера шести категорий. Все они будут выполнены в скандинавском лаконичном стиле с использование природных материалов. Отель предназначен для делового туризма, - сообщила Татьяна Быкадорова.

Сейчас уже ведутся завершающие работы. Отель планируется открыть в октябре нынешнего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строительство 5-звездочного отеля Hyatt в Ростове-на-Дону возобновят в июне.

Гостиницу должны были построить к ЧМ-2018, однако сроки сдачи объекта оказались сорваны из-за финансовых проблем.