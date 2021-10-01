Отключение света в Ростове-на-Дону 1 октября 2021 года: местные жители просидят без электричества на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 1 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 1 октября, с 9 до 16 часов обесточат пос. Верхнетемерницкий; ул. Венеры 34-46; ул. Обсерваторная; пер. Дивный; пер. Ясный; пер. Звездный; пер. Лунный.

С 9 до 17 часов свет отключат на ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-я улица 27-31, 42-56; ул. Текучёва 43-97, 107-109, 140-164; пер. Скрыпника 26-56, 43-45; ул. Морозовская 2-12, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-71, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-139, 116-180; пер. Доломановский 93-101, 96-104; ул. Добровольского 18, 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24; ул. Комарова 22, 24, 26.

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