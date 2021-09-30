Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 30 сентября: город сковали восьмибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 29 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в восемь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Серафимовича, Станиславского, Социалистической, Московской, Пушкинской, Максима Горького, Красноармейской, Варфоломееева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Шеболдаева, Немировича-Данченко, Ларина, переулках Газетном и Семашко, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Чехова, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Крепостном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Портовая, Пескова, МОПРа, Спартаковская, Интернациональная, Мадояна, Тружеников, 1-я Краснодарская, 2-я Краснодарская, Зорге, проспектах Коммунистический и Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, Волкова, Нариманова, Плиева, переулке Оренбургском, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, Казахская, Страны Советов, Щербакова, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, 1-я Линия, Ченцова, Мясникова, переулках Мезенском, Сальском и Беломорском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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