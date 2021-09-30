В Ростове грузовик насмерть сбил пожилую горожанку

В Ростове произошла смертельная авария. Фото: ГИБДД по РО

В донской столице случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 30 сентября, днем на улице Таганрогской. По предварительным данным водитель ехал на своем автомобиле КаМАЗ на положенной скорости по проезжей части, а пожилая горожанка, вышедшая из магазина, решила перебежать дорогу в неположенном месте. Стоит отметить, что переход находился буквально в 15 метрах от нее. В результате этого водитель не успел затормозить перед выскочившей на дорогу пенсионеркой и она оказалась под колесами машины.

В аварии женщина получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествие. Прибывшие к месту аварии медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два человека погибли в серьезном ДТП на трассе Новошахтинск - Майский.

Сейчас правоохранители выясняют детали этого происшествия.