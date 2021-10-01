Пробки в Ростове-на-Дону на утро 1 октября: дороги в городе загружены на четыре балла

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 1 октября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, Международная, МОПРа, Интернациональная, Благодатная, Мадояна и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Красноармейская, Варфоломеева, Мечникова, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, в переулке Ашхабадском, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Зрелищная, Дачная, 1-я Форматная, Дачная, Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Нариманова, в переулках Бориславском и Оренбургском.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Шостаковича, Алябьева, Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Чистопольская Менжинского, 14-я Линия, 1-я Линия, 1-я Майская, переулке Мезенском, проспекту Шолохова.

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