В донской столице за установкой ларьков будет следить управление торговли

За установкой ларьков теперь будет следить управление торговли. Фото: администрация Ростова

В донской столице за размещением ларьков теперь будет наблюдать управление торговли. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что до этого документацией по размещению нестационарных торговых точек занимался городской Департамент имущественно-земельных отношений. Но уже с октября договоры о размещении ларьков и киосков, а также расторжение таких договоров и сверку платежей бизнесмены должны будут направлять в Управление торговли и бытового обслуживания Ростова.

- Для получения дополнительной информации следует обращаться по телефону: 8 (863) 240-64-36, - говорится в тексте сообщения.

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