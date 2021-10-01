Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 октября: в городе образовались пятибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Варфоломееева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Нансена, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Кировском, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Спартаковская, Интернациональная, Мадояна, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, Нариманова, Плиева, переулке Ольховском, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, Страны Советов, 14-я Линия, 1-я Линия, Ченцова, Мясникова, Менжинского, переулках Мезенском, Сальском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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