Безакцизные сигаретты обнаружили в новочеркасском ларьке

В Ростовской области обнаружили табачные изделия без акцизы. Фото: ростовская таможня
В Ростовской области были обнаружены сигареты без акцизных марок. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.
Сотрудники ведомства проводили проверку в одном из новочеркасских магазинов из-за поступления информации о возможной продаже иностранной табачной продукции. В ходе нее были обнаружены пачки сигарет без акцизных марок и других средств идентификации. Необходимых документов у продавца тоже не оказалось.
Таможенники изъяли 527 пачек нелегальных сигарет.
- В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ, - говорится в тексте сообщения.
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