Безакцизные сигаретты обнаружили в новочеркасском ларьке

В Ростовской области обнаружили табачные изделия без акцизы. Фото: ростовская таможня

В Ростовской области были обнаружены сигареты без акцизных марок. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Сотрудники ведомства проводили проверку в одном из новочеркасских магазинов из-за поступления информации о возможной продаже иностранной табачной продукции. В ходе нее были обнаружены пачки сигарет без акцизных марок и других средств идентификации. Необходимых документов у продавца тоже не оказалось.

Таможенники изъяли 527 пачек нелегальных сигарет.

- В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ, - говорится в тексте сообщения.

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