На ликвидацию свалочных очагов в Ростове потратят более 44 миллионов рублей

В Ростове ликвидируют свалочные очаги Фото: Александр КОЦ

Власти Ростова-на-Дону приняли решение о ликвидации свалочных очагов в донской столице. На эти нужды планируется потратить почти 44,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте Госзакупок.

Конкурс был объявлен городским департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Желающие принять участие в тендере могут подать свою заявку до 12 октября.

- Подрядчик должен произвести погрузку, транспортировку с последующей утилизацией/размещением отходов, а также зачисткой участков территории, - говорится в тексте документации.

Деньги на проведение работ будут выделены из городской казны. А окончить устранение свалочных очагов необходимо до Нового года.

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