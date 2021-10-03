На ликвидацию свалочных очагов в Ростове потратят более 44 миллионов рублей

В Ростове ликвидируют свалочные очаги
Фото: Александр КОЦ
Власти Ростова-на-Дону приняли решение о ликвидации свалочных очагов в донской столице. На эти нужды планируется потратить почти 44,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте Госзакупок.
Конкурс был объявлен городским департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Желающие принять участие в тендере могут подать свою заявку до 12 октября.
- Подрядчик должен произвести погрузку, транспортировку с последующей утилизацией/размещением отходов, а также зачисткой участков территории, - говорится в тексте документации.
Деньги на проведение работ будут выделены из городской казны. А окончить устранение свалочных очагов необходимо до Нового года.
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