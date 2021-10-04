Отключение света в Ростове-на-Дону 4 октября 2021 года: десяткам местных жителей предстоит остаться без света

Новый отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 4 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 4 октября, с 9 до 16 часов обесточат просп. Королева 10, 10/1, 10/3, 10/4, 12; ул. Добровольского 24, 24/1, 26, 28, 30.

С 9 до 17 часов света не будет на ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-я улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104; ул. Гусева 54-72, 74/16, 105-137; ул. Кручинина 71-89, 58-120; пер. Безымянный 14-22, 17-21; пер. Желябова 2-4.

С 9 до 18 часов электричество отключат на ул. Филимоновская 229-233, 186-196; ул. Лермонтовская 181-191, 118-134; ул. Тельмана 99-113, 98-100; пер. Университетский 72-80, 131.

С 13 до 16 часов электроприборами не смогут воспользоваться на ул. Согласия 1-19, 2-16; пер. Доломановский 11-27, 12-18; пер. Братский 39-45, 46-48; ул. Сиверса 4.

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