В Ростове молодой человек выпал с высоты и разбился насмерть

Парень упал на припаркованную машину, и от удара его отбросило на асфальт Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове на улице Пацаева молодой человек выпал с высоты и разбился насмерть. Об этом сообщил очевидец в одном из городских пабликов.

По словам ростовчанина трагедия произошла рано утром, около 4 часов. Парень упал на припаркованную машину, и от удара его отбросило на асфальт. Спасти пострадавшего не смогли.

В пресс-службе управления Следственного комитета по региону ситуацию «КП - Ростов-на-Дону» комментировать пока отказались, по случившемуся еще проводят проверку. Ранее в Ростовской области покончила с собой 14-летняя девочка, ученица 8 класса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове 45-летняя женщина сорвалась с подоконника и разбилась насмерть

Трагедия произошла на проспекте Буденновском (подробности)