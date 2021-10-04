В Ростове молодой человек выпал с высоты и разбился насмерть

Парень упал на припаркованную машину, и от удара его отбросило на асфальт
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове на улице Пацаева молодой человек выпал с высоты и разбился насмерть. Об этом сообщил очевидец в одном из городских пабликов.
По словам ростовчанина трагедия произошла рано утром, около 4 часов. Парень упал на припаркованную машину, и от удара его отбросило на асфальт. Спасти пострадавшего не смогли.
В пресс-службе управления Следственного комитета по региону ситуацию «КП - Ростов-на-Дону» комментировать пока отказались, по случившемуся еще проводят проверку. Ранее в Ростовской области покончила с собой 14-летняя девочка, ученица 8 класса.
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