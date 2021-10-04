20-летний водитель чудом выжил после аварий в районе Днепровского в Ростове

Сейчас правоохранители проводят проверку. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Серьезное ДТП, которое произошло в районе Днепровского в Ростове, прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД. Речь идет об аварии с легковушкой, которая вылетела на встречку и врезалась в столб.

По данным правоохранителей, после удара 20-летний водитель чудом остался жив. Его с травмами увезли в больницу.

- Предварительно, около 12.15 молодой человек на Volkswagen Polo ехал по Вятской в сторону Днепровского и вблизи дома №49 «А» не справился с управлением. Его машина наехала на опору линии электропередачи. Сейчас проводится проверка, - сообщили в УГИБДД.

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