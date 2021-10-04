Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 4 октября: шестибалльные пробки поджидают ростовских автомобилистов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 4 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Варфоломееева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Нансена, Ларина, Погодина, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Кировском, Чехова, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, Спартаковская, Международная, Мадояна, Тружеников, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Мира, переулку Авиамоторному, а также Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, Нариманова, переулке Ольховском, а также по проспекту Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, Казахская, Страны Советов, Чистопольская, 14-я Линия, 1-я Линия, Мясникова, Менжинского, переулках Мезенском и Днепровском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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