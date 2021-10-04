Содержание нефти в реке Темерник в семь раз превышает норму

В Темернике превышено содержание нефти в семь раз Фото: Соцсети

В 2019 и 2020 году учеными были взяты около 70 проб микроводорослей. Их добыли из 21 малой реки, которые протекают в Ростовской области. После проведения исследований их результаты вошли в научную работу, которая позже была опубликована на сайте КиберЛенинка.

Стоит отметить, что в этой работе речь также идет и о состоянии реки Темерник. Исследования показали, что в ней содержится в семь раз больше положенной нормы нефтепродуктов, кроме того, в два раза выше показатели цинка, в 1,17 раза - кадмия и в 1,12 раза - свинца.

Важно сказать, что токсичность не является единственной проблемой малых рек в Ростовской области.

- Маловодье, распашка земель в водоохранной зоне, размыва плотин и других сооружений приводят к заиливанию рек, их зарастанию болотной растительностью и заболачиванию, а также засолению степных земель и уменьшению стока, и ухудшению качества воды, - говорится в тексте научной работы.

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Власти выявили еще несколько десятков подобных каналов, по которым нечистоты попадали в устье реки.