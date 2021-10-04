В Ростове рядом со смотровой площадкой на Седова вырастет высотка

В Ростове на Седова появится многоэтажка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице появится 11-этажный высотный дом вблизи всем известной смотровой площадки на улице Седова. Об этом сообщается в сообществе «Урбанистика- Ростов-на-Дону» в социальной сети «ВКонтакте». Стоит отметить, что застройщик уже получил разрешение на строительство от городской администрации.

Располагаться дом будет на пересечении улиц Чехова и Седова. Стоит отметить, что здание вырастет между домами конца 19 и начала 20 века.

Также есть информация о том, что другой застройщик хочет выкупить другие дома на Седова - от проспекта Соколова до проспекта Чехова. Эти дома будут сняты с капитального ремонта, а затем признаны аварийными.

- Вот так вот за пару лет тихий сквер со смотровой площадкой, приятной исторической застройкой и многими знаковыми объектами вокруг станет очередным безликим кварталом в 11-этажей, - высказались активисты.

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