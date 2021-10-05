В Ростове появятся восемь площадок для занятий экстремальными видами спорта

В Ростове появятся площадки для занятия экстремальным спортом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице будут оборудованы восемь площадок для занятия экстремальными видами спорта. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Их возведение стартует уже в следующем году. По городу появятся площадки для роллерного спорта, занятий на скейтбордах и стрит-велосипедах. В настоящее время уже определены места для их размещения. Итак, они появятся: на бульваре Комарова, в парках им А. Собино, Левобережном и 1 мая, им. Островского. Кроме того, они разместятся в скверах им 1-й Конной Армии, им. Города Дортмунда и Комсомольском. Проектно-сметная документация будет рассмотрена на одном из заседаний городской Думы.

Сити-менеджер также отметил, что неплохо было бы разместить такие площадки в центре города и старых районах. По его мнению, это поспособствует привлечению молодежи и любителей физической активности.

- При выборе мест для размещения мы учитывали размеры территорий и необходимость сохранения зеленых насаждений. Я уже поручил главам всех районов найти территории для обустройства новых пространств для экстремальных видов спорта, - написал Алексей Логвиненко.

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Кроме того, этот объект должен быть крытым, чтобы можно было заниматься там круглый год.