В Ростове на Западном водитель иномарки устроил массовое ДТП с пятью машинами и попал в больницу

В аварии пострадал один человек и сразу пять машин. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по РО

В среду, 6 октября, в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП. Водитель иномарки спровоцировал аварию, в которой пострадал сам, а также пять машин. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- На улице Зорге неустановленный водитель, управляя автомобилем "Хенде Солярис", по предварительным данным, ехал от улицы 339 Стрелковой дивизии в направлении улицы Еременко. Вблизи дома по Зорге, 68, столкнулся с автомобилем "Тойота Приус", который ехал в ту же сторону, - говорится в сообщении.

От удара автомобиль "Тойоту" отбросило на припаркованные автомобили- "Шкоду Рапид" и БМВ Х6. "Хенде" по инерции столкнулся с припаркованным автомобилем "Фольксваген Тигуан".

В результате ДТП все машины получили механические повреждения. А предполагаемый водитель "Хенде" доставлен в больницу.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося, выясняют все обстоятельства.

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