Новый экологический маршрут появился в Шолоховском районе

В Ростовской области появился новый экологический маршрут Фото: Правительство РО

В Шолоховском районе Ростовской области начал работать новый экологический маршрут "Урочище Островное". В этом месте прошла уже первая экскурсия, на которой поприсутствовала заместитель министра природных ресурсов и экологии области Алла Кушнарева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Новый маршрут простирается на 6,9 километра и включает в себя пять остановок: «Водные обитатели», «Пернатые», «Растения», «Обитатели заповедной территории». На каждой из них имеется информационный стенд.

Здесь представлены 285 видов растений и животных. Стоит отметить, что из них 15 видов занесены в Красную книгу Ростовской области, а еще шесть – в Красную книгу Российской Федерации.

- Сегодня мы представляем новый экомаршрут, который будет использоваться в рамках мероприятий по экологическому просвещению. Недавно начала работать экотропа в заказнике «Горненский», - сообщила Алла Кушнарева. – Такие маршруты дают возможность взрослым и детям ближе познакомиться с природой, изучить ее не только по учебникам, но и воочию.

Кроме того, теперь этот маршрут включен в экскурсии музея-заповедника М.А.Шолохова.

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