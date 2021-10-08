В Ростовской области пожилой мужчина точным ударом ножа в грудь убил своего приятеля

В Ростовской области мужчину заподозрили в убийстве приятеля Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местного жителя заподозрили в убийстве приятеля. В отношении него было возбуждено уголовное по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что 18 января 54-летний мужчина, будучи в домике на сельскохозяйственном поле в хуторе Копани, поссорился со своим 50-летним приятелем. В пылу гнева злоумышленник выхватил нож и бросился на своего оппонента. Он всадил ему нож прямо в грудь. Скорая успела прибыть к месту происшествия вовремя, но спасти пострадавшего медикам так и не удалось, он скончался по пути в больницу. Виновник преступления был заключен под стражу.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 4 месяца в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в тексте сообщения.

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Подозреваемую уже поймали и будут судить.